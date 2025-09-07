szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

23°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Tisza-adó mindenkit sújtana

44 perce

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult ellene

Címkék#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#program#közlemény

Országos kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy bemutassa a Tisza Párt titkolt adóterveit. A kiszivárgott dokumentumok alapján a tervezett megszorítás minden magyar családra kiterjedne.

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult ellene

Forrás: Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A mozgalom közleménye szerint a Tisza-adó valójában mindenkit sújtana. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetése brutális terheket jelentene a baranyai családok számára is.

Tarr Zoltán alelnök egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte, hogy szándékosan titkolják a programot: „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. Egy másik kijelentése – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – szerint a megszorításokat csak a választások után akarnák végrehajtani.

Az Ellenállás Mozgalom országos kampányának központi eleme egy online kalkulátor. A baranyai családok ezzel pontosan kiszámolhatják, mennyit buknának a Tisza-adón. A számítások egyértelműek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A mozgalom szerint elfogadhatatlan, hogy egy párt titokban készítse elő a választások után életbe lépő megszorításokat. Ezért kampányukkal országosan felhívják a figyelmet a veszélyre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu