Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – kampány indult ellene

A mozgalom közleménye szerint a Tisza-adó valójában mindenkit sújtana. A 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetése brutális terheket jelentene a baranyai családok számára is.

Tarr Zoltán alelnök egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte, hogy szándékosan titkolják a programot: „nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. Egy másik kijelentése – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – szerint a megszorításokat csak a választások után akarnák végrehajtani.

Az Ellenállás Mozgalom országos kampányának központi eleme egy online kalkulátor. A baranyai családok ezzel pontosan kiszámolhatják, mennyit buknának a Tisza-adón. A számítások egyértelműek: a brutális adóemelés mindenkit érintene.

A mozgalom szerint elfogadhatatlan, hogy egy párt titokban készítse elő a választások után életbe lépő megszorításokat. Ezért kampányukkal országosan felhívják a figyelmet a veszélyre.