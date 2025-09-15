szeptember 15., hétfő

1 órája

Titkos hadművelet az Árkád bevásárlóközpontban: detektívekre lesz szükség!

Interaktív, ingyenes program a bevásárlóközpontban.

Bama.hu
Szükség lenne egy jó nyomozóra Pécs belvárosában: megtudhatod, hogy te milyen detektív vagy.

Fotó: KOVACS LILIANA

Szeptember 11. és 28. között a Top Secret kiállítás nyílt Pécsen, az Árkád bevásárlóközpontban. Az interaktív tárlat segítségével nyomozóként, titkos ügynökként és kémként is kipróbálhatjuk magunkat. Megtudhatod, hogy milyen detektív vagy hírszerző válna belőled, hogy mennyire jó a megfigyelőképességed és azt is, hogy miként viseled a váratlan helyzeteket.

top secret kiállítás
Különleges lehetőség Pécsen.

Kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve figyelték a kiállítást, amely titkosügynök trükköket is bemutat: láttál már melltartóba rejthető kamerát?

árkád bevásárlóközpont
Kicsik és nagyok is böngészték a kiállítást.

 

Milyen titkosügynök lennél? Ezt is kiderítheted.

 

 

