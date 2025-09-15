1 órája
Titkos hadművelet az Árkád bevásárlóközpontban: detektívekre lesz szükség!
Interaktív, ingyenes program a bevásárlóközpontban.
Szükség lenne egy jó nyomozóra Pécs belvárosában: megtudhatod, hogy te milyen detektív vagy.
Fotó: KOVACS LILIANA
Szeptember 11. és 28. között a Top Secret kiállítás nyílt Pécsen, az Árkád bevásárlóközpontban. Az interaktív tárlat segítségével nyomozóként, titkos ügynökként és kémként is kipróbálhatjuk magunkat. Megtudhatod, hogy milyen detektív vagy hírszerző válna belőled, hogy mennyire jó a megfigyelőképességed és azt is, hogy miként viseled a váratlan helyzeteket.
Kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve figyelték a kiállítást, amely titkosügynök trükköket is bemutat: láttál már melltartóba rejthető kamerát?