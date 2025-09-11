szeptember 11., csütörtök

Büdzsé

2 órája

Titkos szavazás Pécsen: újabb százmilliós döntés a válság közepén

Miközben 1,5 milliárdos hitel nyomja a költségvetést, a városvezetés új pozícióra készül pénzt költeni. Titkos szavazás dönthet újabb százmilliók sorsáról.

Bama.hu
A pécsi önkormányzat körül egyre nő a feszültség. A titkos szavazás a jövő héten hozhat fordulatot, amely ha átmegy, évi körülbelül 100 millió forintos új teherrel sújtja a várost. Eközben a közlekedés akadozik, az óvodapedagógusok bérei elmaradtak, és a nyáron felvett 1,5 milliárdos hitel sem hozott megnyugvást. A város a csőd szélén táncol, de valamire megint futná. 

Az újabb alpolgármesterről titkos szavazáson dönthetnek
Az újabb poszt titkos szavazáson dőlhet el - ha Péterffy elég bátor

Titkos szavazás a harmadik alpolgármesterről

Már próbálkoztak a harmadik alpolgármester megválasztásával, de akkor nem sikerült. Most újra napirendre kerülhet a javaslat és ha a közgyűlésen összejön a 13 igen szavazat, új alpolgármesteri csapat alakulhat, évi közel 100 millió forintos költséggel – számolt be megdöbbenve Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP frakcióvezető  a közösségi oldalán. A képviselő lapunknak azt mondta, hogy már akár a következő közgyűlésen napirendre veheti a kérdést Péterffy Attila, Pécs baloldali polgármestere. Hozzátette: továbbra sem újabb kinevezésekre, hanem egy részletes, az önkormányzat pénzügyeit áttekintő auditra lenne szükség. 

Elmaradt bérek, buszos káosz

Miközben a városvezetés politikai purparlékba bonyolódik, a hétköznapi problémák nem oldódtak meg. Az óvodapedagógusok bérét máig nem rendezték, a buszos sztrájk csak az utolsó pillanatban maradt el, a menetrend már évekkel ezelőtt megvágva, a Biokom Nkft. takaréklángon pislákol. A nyáron felvett 1,5 milliárdos hitel gyakorlatilag a működés finanszírozására úszik el.

Ki fizeti a cechet?

A titkos szavazás eredménye a pécsi polgárok mindennapjait is befolyásolja: ha a döntés átmegy, a város újabb százmilliókkal lesz szegényebb. 

Miért kell?

Hiába van két alpolgármestere Péterffynek, ketten sem tudják lefedni a városi feladatokat és állítólag a szociális szféra miattuk gazdátlan. Péterffy szintén kézbe vehetné ezt a területet, de úgy tűnik, inkább az egyszerűbb és drágább megoldásban hisznek. 

 

