Időközi választás

3 órája

Tizenhét szavazat döntött az új polgármester javára

Kaszás Endre

Három független jelölt közül Raposa Attila nyerte a hétvégi időközi polgármester-választást a Baranya vármegyei Nagytótfalun, ahol képviselőket is választottak.

A Nemzeti Választási Iroda információi szerint a Villányi-hegység déli lábánál fekvő kistelepülésen a választói névjegyzékben szereplő 283 választópolgárból 202-en szavaztak, mindannyian érvényesen voksoltak.

Raposa Attila 99 szavazatot kapott, Kósa Tiborné - a település 2024-ben megválasztott polgármestere – 82, míg Kirchner Tibor 21 voksot szerzett.

A Siklósi Járáshoz tartozó faluban azért kellett időközi polgármester- és képviselő-választást tartani, mert a település képviselő-testülete június 2-án a testület feloszlásáról szóló döntést hozott. A négy képviselő-testületi pozícióért tizenhat jelölt versengett.

 

