Több éve hagyomány: a harmonika kerül a középpontba

A közel egyhetes IX. Pécsi Harmonika Fesztivál záróakkordjaként nagyszabású gálakoncerttel várják az érdeklődőket a Kodály Központban október 26-án.

A kétszáz perces műsorban fellép a Hímesházi Harmonika Zenekar, a Bólyi Harmonika Együttes, valamint a megye fiatal tehetségeiből alakult Baranya Megyei Ifjúsági Harmonikazenekar. A koncert különlegességét a fesztiválhoz méltó, további meglepetésprodukciók adják.

A rendezvényt a Baranya Megyei Harmonikásokért Egyesület szervezi, a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával. A szervezők minden zenebarátot szeretettel várnak a felejthetetlen zenei élményt ígérő eseményre.