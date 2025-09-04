Több évtizede épült Harkányban, most megújítják

Szeptember 8-án, hétfőn 10 órakor kezdődik a harkányi piaccsarnok felújításának ünnepélyes projektindító rendezvénye. A város 300 millió forintnyi, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a Széchenyi Terv Plusz program keretében a több évtizede épült csarnok megújítására. Az 1986-ban átadott épület az idők során elavult, így szükségessé vált korszerűsítése. A fejlesztés során megújul az épület külső-belső szerkezete, amely hosszú távon biztosítja a piaci árusítás feltételeit, elősegíti a helyi termékek értékesítését, valamint hozzájárul munkahelyek megőrzéséhez és a helyi gazdaság erősítéséhez. Az esemény helyszíne a harkányi házasságkötő terem (volt Bolgár Múzeum).