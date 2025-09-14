Versenyképes Járások Program
Több kerékpárút is megújul a városban
Megújulnak a kerékpárutak a városban - Bóly 80 millió forint támogatásban részesült a Versenyképes Járások Programból. A pénzből a bólyi bicikliutak Rákóczi úti, valamint Ady Endre utcai szakaszain történik majd felújítás. Mindemellett az új Egészségügyi Centrum bútorzatának készítését is ebből a forrásból finanszírozzák, valamint a bólyi termálrendszerhez kapcsolódó szoftverfejlesztésre is sor kerülhet, köszönhetően a támogatásnak.
A Versenyképes Járások Program projektjeit érintő munkálatok várhatóan októberben indulnak a Rákóczi utcai kerékpárút-szakasz felújításával.
