Több kerékpárút is megújul a városban

Megújulnak a kerékpárutak a városban - Bóly 80 millió forint támogatásban részesült a Versenyképes Járások Programból. A pénzből a bólyi bicikliutak Rákóczi úti, valamint Ady Endre utcai szakaszain történik majd felújítás. Mindemellett az új Egészségügyi Centrum bútorzatának készítését is ebből a forrásból finanszírozzák, valamint a bólyi termálrendszerhez kapcsolódó szoftverfejlesztésre is sor kerülhet, köszönhetően a támogatásnak.