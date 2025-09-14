szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

26°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások Program

2 órája

Több kerékpárút is megújul a városban

Címkék#Versenyképes Járások Program#bicikliút#kerékpárút

Wald Kata
Több kerékpárút is megújul a városban

Fotó: MW

Megújulnak a kerékpárutak a városban - Bóly 80 millió forint támogatásban részesült a Versenyképes Járások Programból. A pénzből a bólyi bicikliutak Rákóczi úti, valamint Ady Endre utcai szakaszain történik majd felújítás. Mindemellett az új Egészségügyi Centrum bútorzatának készítését is ebből a forrásból finanszírozzák, valamint a bólyi termálrendszerhez kapcsolódó szoftverfejlesztésre is sor kerülhet, köszönhetően a támogatásnak. 

A Versenyképes  Járások Program projektjeit érintő munkálatok várhatóan októberben indulnak a Rákóczi utcai kerékpárút-szakasz felújításával. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu