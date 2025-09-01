szeptember 1., hétfő

Lakossági igények alapján

4 órája

Több új MOHU-konténert kapott Kozármisleny

A kozármislenyi önkormányzat - mint közösségi oldalán írta - a lakossági igényekre reagálva kötötte meg azt a szerződést, amelynek nyomán a napokban hat új MOHU-konténer érkezett kisvárosba.

Bama.hu

A hulladékgazdálkodási vállalat Kozármislenyben 2-2 tárolót helyezett ki 3 helyszínre: a polgármesteri hivatal mögötti parkolóba, a sportcsarnok mellé, valamint a mosógát közelébe.
A konténerekbe egyebek mellett a kidobni szánt ruhákat, cipőiket, táskákat, függönyeket lehet elhelyezni, amiket időnként begyűjt majd a MOHU. E tárgyakat végül jellemzően vagy eladományozzák, vagy értékesítik, esetleg ipari alapanyagként, illetve tüzelőanyagként hasznosítják - jegyzete meg az önkormányzat.

 

