Több új MOHU-konténert kapott Kozármisleny

A hulladékgazdálkodási vállalat Kozármislenyben 2-2 tárolót helyezett ki 3 helyszínre: a polgármesteri hivatal mögötti parkolóba, a sportcsarnok mellé, valamint a mosógát közelébe.

A konténerekbe egyebek mellett a kidobni szánt ruhákat, cipőiket, táskákat, függönyeket lehet elhelyezni, amiket időnként begyűjt majd a MOHU. E tárgyakat végül jellemzően vagy eladományozzák, vagy értékesítik, esetleg ipari alapanyagként, illetve tüzelőanyagként hasznosítják - jegyzete meg az önkormányzat.