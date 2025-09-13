szeptember 13., szombat

Ki téríti meg a kárt?

41 perce

Nem egyedi eset: így bánnak a „törékeny” küldeményekkel a futárok

Egy olvasónk példája jól mutatja, milyen kockázatokat rejt a csomagküldés, még akkor is, ha minden lehetséges óvintézkedést megtesszük. A tapasztalat rávilágít, mennyire sérülékeny lehet egy törékeny küldemény a futárok és a logisztikai lánc útvesztőjében.

Jusztin Levente

Augusztus végén kupákat adott fel csomagként egyik olvasónk, ajándéknak szánva őket. A feladás során külön gondot fordított arra, hogy a küldemény minden garanciával védve legyen: törékeny jelölést, sürgős kézbesítést és értékbiztosítást is kért. Mégis, amikor a csomag megérkezett, a címzett döbbenten tapasztalta, hogy a törékeny küldemény összetörve, karcolásokkal tele kerültek elő a dobozból.

törékeny küldemény
Hiába a törékeny küldemény, nem bántak szépen a csomaggal
Forrás: Olvasói fotó

Az eset nem egyedi. Sok fogyasztó tapasztalja, hogy a csomagküldő szolgálatoknál a „törékeny” felirat nem mindig jelent valódi védelmet. A rakodásnál gyakran nincs idő észrevenni a jelzéseket, a futárok pedig nem egyszer futószalagon, gyors ütemben mozgatják a dobozokat. A küldemények egymásra halmozása, dobálása vagy sietségből eredő figyelmetlenség mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a legkörültekintőbben csomagolt tárgyak is sérülten érkezzenek.

Törékeny küldemények: megéri reklamálni?

A reklamációs folyamat sokszor újabb próbára teszi az ügyfelek türelmét. Olvasónk esetében például a panaszkezelés során a posta nem tudta megnyitni az űrlapot, amelyet saját rendszeréből kellett letölteni, így többször is újra el kellett küldeni a dokumentumokat. Bár a kár egyértelmű, az ügyfél azóta is várja a megoldást.

A történet rávilágít: hiába állnak rendelkezésre biztosítások és külön jelölések, ha a gyakorlatban a logisztikai lánc sebessége és terheltsége felülírja a gondosságot. A fogyasztók számára ez sokszor bosszantó veszteséget jelent – és sajnos nincs garancia arra, hogy a következő csomaggal nem történik ugyanez.

 

