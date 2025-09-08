szeptember 8., hétfő

Erzsébet Vigadóban

27 perce

Tovább folytatódik a nyugdíjas szabadegyetem

Címkék#Platthy Iván#kapcsolat#tanár#történész#államtitkár

Wald Kata
Tovább folytatódik a nyugdíjas szabadegyetem

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: ASDF_MEDIA

Tovább folytatódik a Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyeteme. A soron következő előadást szeptember 18-án 15 órakor tartják az Erzsébet Vigadóban. A szabadegyetem szeptemberi előadásán az állam és az egyházak kapcsolatáról esik majd szó, az egyházak társadalmi szerepvállalásáról a rendszerváltástól napjainkig. Az előadó Platthy Iván, nyugalmazott egyházügyi címzettes államtitkár. A Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyetemét immár tizedik éve rendezik meg az Erzsébet Vigadóban. A havi rendszerességgel megtartott órákon kutatók, történészek, egyetemi tanárok tartanak előadásokat a nyugdíjasokat érdeklő témákban.

 

 

 


 

 

