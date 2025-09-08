Tovább folytatódik a nyugdíjas szabadegyetem

Tovább folytatódik a Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyeteme. A soron következő előadást szeptember 18-án 15 órakor tartják az Erzsébet Vigadóban. A szabadegyetem szeptemberi előadásán az állam és az egyházak kapcsolatáról esik majd szó, az egyházak társadalmi szerepvállalásáról a rendszerváltástól napjainkig. Az előadó Platthy Iván, nyugalmazott egyházügyi címzettes államtitkár. A Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyetemét immár tizedik éve rendezik meg az Erzsébet Vigadóban. A havi rendszerességgel megtartott órákon kutatók, történészek, egyetemi tanárok tartanak előadásokat a nyugdíjasokat érdeklő témákban.



