Tovább folytatódik a nyugdíjas szabadegyetem
Tovább folytatódik a Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyeteme. A soron következő előadást szeptember 18-án 15 órakor tartják az Erzsébet Vigadóban. A szabadegyetem szeptemberi előadásán az állam és az egyházak kapcsolatáról esik majd szó, az egyházak társadalmi szerepvállalásáról a rendszerváltástól napjainkig. Az előadó Platthy Iván, nyugalmazott egyházügyi címzettes államtitkár. A Bólyi Nyugdíjasok Szabadegyetemét immár tizedik éve rendezik meg az Erzsébet Vigadóban. A havi rendszerességgel megtartott órákon kutatók, történészek, egyetemi tanárok tartanak előadásokat a nyugdíjasokat érdeklő témákban.
