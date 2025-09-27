Trabanton szállni élvezet – meg Wartburgon, Moszkvicson, Dacián is! Nosztalgiázz velünk! (galéria)

A kínálat szűkössége miatt a szocialista blokk típusai uralták az utakat: Lada, Moszkvics, Zsiguli, Polski Fiat, Skoda, Barkas. A Trabant „papírjaguárként” vált ismertté, hiszen karosszériája duroplastból készült, a Wartburg pedig a kétütemű motor jellegzetes füstjéről és hangjáról volt híres. Aki szerencsés volt, és hozzájutott egy új autóhoz, annak igazi státuszszimbólum került a birtokába: a saját gépkocsi a család büszkesége, a hétvégi kirándulások és a balatoni nyaralások kulcsa lett.

Az autóhoz jutás nehézségei miatt kialakult egy különös másodlagos piac is. A használt autók ára gyakran magasabb volt, mint az újonnan rendelhetőké, hiszen ott nem kellett éveket várni. Ez a furcsa helyzet jól mutatja, mennyire sajátos volt a szocialista gazdaság: a vágyott mobilitás ára nemcsak forintban, hanem hosszú türelemben is mérhető volt.