3 órája
Trabanton szállni élvezet – meg Wartburgon, Moszkvicson, Dacián is! Nosztalgiázz velünk! (galéria)
Döbbenetes képekkel jövünk – a múltba révedésünk ugyanis közös fiatalkori szerelmeinkre (vagy éppen traumáinkra), az egykori szocialista autókra fókuszál.
A hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán autóhoz jutni nem csupán pénz, hanem bizony türelem kérdése is volt. Aki eldöntötte, hogy szeretne végre egy saját járművet, annak először fel kellett iratkoznia a Merkurnál, a gépjármű-elosztó vállalatnál. Ezután következett a várakozás, amely nem hónapokban, hanem években mérődött. Egy Lada 1200-asra vagy 1500-ösre sokszor öt-hat évig is sorban kellett állni, miközben a befizetett előleget az állam használta. A Trabant 601-es vagy a Wartburg 353-as valamivel gyorsabban elérhető volt, de ezeknél is előfordult több éves várakozás. Aki pedig nyugati autóra vágyott – például egy Volkswagen Golfra vagy egy Ford Escort-ra –, annak a devizakorlátozások és a magas vám miatt szinte lehetetlen volt hivatalosan megszerezni.
Trabanton szállni élvezet! Emlékszel?Fotók: Laufer László
A kínálat szűkössége miatt a szocialista blokk típusai uralták az utakat: Lada, Moszkvics, Zsiguli, Polski Fiat, Skoda, Barkas. A Trabant „papírjaguárként” vált ismertté, hiszen karosszériája duroplastból készült, a Wartburg pedig a kétütemű motor jellegzetes füstjéről és hangjáról volt híres. Aki szerencsés volt, és hozzájutott egy új autóhoz, annak igazi státuszszimbólum került a birtokába: a saját gépkocsi a család büszkesége, a hétvégi kirándulások és a balatoni nyaralások kulcsa lett.
Az autóhoz jutás nehézségei miatt kialakult egy különös másodlagos piac is. A használt autók ára gyakran magasabb volt, mint az újonnan rendelhetőké, hiszen ott nem kellett éveket várni. Ez a furcsa helyzet jól mutatja, mennyire sajátos volt a szocialista gazdaság: a vágyott mobilitás ára nemcsak forintban, hanem hosszú türelemben is mérhető volt.