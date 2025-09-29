Tudtad? Ezeken a helyeken mérhetnek be a leggyakrabban Baranyában! – VIDEÓ

Az egyik leginkább idegesítő dolog a szabályokra fittyet hányó sofőrök számára az, amikor egy-egy sebességmérés alkalmával nyakon csípik őket, amiért túllépik a megengedett határokat. Szeretnénk azonban egy kis segítséget adni, így olvasóink segítségével összeállt a baranyai traffipax térkép.

Traffipax térkép készült olvasóink segítségével. Forrás: MW

Traffipax térkép Baranya vármegyében: hol mérnek be a legnagyobb eséllyel?

A traffipax térkép természetesen nem feltétlenül pontos, követőinket arról kérdeztük, hogy őket hol mérték be Baranya útjain, a válaszokból szemezgetve próbáltuk kideríteni a leginkább ellenőrzött útszakaszokat.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 6-os út az egyik leginkább érintett terület a közúti ellenőrzések szempontjából. Több olvasónk is jelezte, hogy ezen a szakaszon csípték nyakon őket. Nem csak Pécsen lehet belefutni ilyen kellemetlenségekbe: nem egy autós járt pórul Mánfa térségében a kőlyuki betérőnél, ahol a 60-as tábla bár jól látható, mégsem tűnik fel sokaknak.

Traffipax bírság: több tízezer forintunk bánhatja, ha nem figyelünk

Nem mindenki reagálja le a büntetést dühösen, akadnak olyanok is, akik képesek felnőtt módjára belátni, hogy hibáztak.

Egy hozzászóló elmesélte, hogy Borjádnál nagyon normális rendőri intézkedésben volt része. „A múlt hét szerdán Borjád térségében 64km/h-val mentem 50 helyett. Helyszíni bírságot kaptam, amely 10.000 forint volt, büntetőpont nélkül. Hálás vagyok, nagyon normális rendőr volt, aki azt mondta, nagy szerencsém, hogy 65 alatt voltam, máskülönben rosszabbul járhattam volna. Ezt figyelmeztetésnek vettem, és odafigyelek ezentúl!” − írta.

Helga nevű olvasónk több helyen is ráfázott, Oroszlón és Mecsekpölöske térségében is belefutott a sebességmérésbe. Örömmel tapasztaltuk viszont, hogy akadnak olyan sofőrök is, akiket több évtizedes vezetés alatt egyszer sem büntettek meg − reméljük azért, mert betartották a szabályokat.

Komló és környéke szintén rengeteg baranyaival babrált ki, de Szentlőrincen, az Ezüstfenyő étterem parkolójában is sokan belefutottak a szinte mindennapos ellenőrzésekbe. Sellye és Szigetvár térségében is repkednek a bírságok olvasóink beszámolói alapján.