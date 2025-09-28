23 perce
Baranya ebben különösen gazdag – az egész világ ezt ünnepli!
Ha a világot járjuk, akkor mindig maradandó élményekkel gazdagodunk. A Turizmus Világnapja arra emlékeztet minket, hogy az utazás gazdasági, kulturális és közösségépítő ereje nélkülözhetetlen a mindennapjainkban.
A Turizmus Világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy az utazás nem csupán kikapcsolódás, hanem kulturális hidak építése is. A turizmus ereje abban rejlik, hogy élményeken keresztül köti össze az embereket és gazdagítja a közösségeket.
A világnapot 1980. óta ünneplik szeptember 27-én, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az utazás fontosságára, a turizmus gazdasági és társadalmi szerepére. Hiszen az idegenforgalom nemcsak munkahelyeket teremt, hanem hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez és a fenntartható fejlődéshez is. Minden utazó – legyen helyi vagy külföldi – egyben nagykövete is annak a tájnak, amelyet felfedez.
Turizmus Világnapja: Baranya bővelkedik turisztikai értékekben
Pécs és Baranya különösen gazdag turisztikai értékekben. A mediterrán hangulatú megyeszékhely kulturális sokszínűsége, világörökségi emlékei és pezsgő kulturális élete évről évre számos látogatót vonz. A város turizmusának meghatározó alakjai közé tartozik Reinerné Udvari Mónika idegenvezető, aki szenvedéllyel mutatja be Pécs és a vármegye kincseit. Munkája jól példázza, hogy az idegenvezetők nemcsak információt adnak át, hanem élményt és érzelmi kötődést is teremtenek a látogatókban.
Hasonlóképpen szimbolikus szerepet tölt be a pécsi kisvonat is, amely több mint két évtizede szállítja a kíváncsi utasokat a város utcáin. Vétek Emi kitartásának köszönhetően a Dottó nem pusztán közlekedési eszköz, hanem a város vendégszeretetének szimbóluma lett. A kisvonat élménye sokak számára az első találkozás Pécs városával, amelyet később saját felfedezésekkel egészítenek ki.
Egyre nagyobb a szerepük, ez a turizmus jövője?
A turizmus azonban ma már nem csupán klasszikus utazási élményeket jelent. Az online tér, az influenszerek világa új távlatokat nyitott: az élmények megosztása inspirációt ad másoknak is. Pécs egyik különleges lakója, a dán származású Frederik Cornelius ismert zenész-influenszerként nemcsak utazni szeret, hanem elkötelezett célja, hogy Baranya minden települését bejárja. Ezzel nemcsak saját közönségét szórakoztatja, hanem a baranyai turizmust is erősíti. Tevékenységéről később részletesebben a közeljövőben cikket is fogunk közölni. Az viszont látszik: a jövő turizmusa az élmények megosztásáról is szól.
A Turizmus Világnapja tehát emlékeztet minket arra, hogy a felfedezés, a közösségépítés és a kultúrák közötti kapcsolódás minden utazás alapja. Legyen szó idegenvezető szenvedélyéről, egy ikonikus kisvonatról vagy egy modern influenszer lelkesedéséről – mind ugyanazt az üzenetet közvetítik: az utazás élményt jelent.