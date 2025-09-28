Baranya ebben különösen gazdag – az egész világ ezt ünnepli!

A Turizmus Világnapja arra is emlékeztet bennünket, hogy az utazás nem csupán kikapcsolódás, hanem kulturális hidak építése is. A turizmus ereje abban rejlik, hogy élményeken keresztül köti össze az embereket és gazdagítja a közösségeket.

Turizmus Világnapja: Szeptember 27-én ünnepeljük, baranyaiként van is miért. Fotó: Laufer László

A világnapot 1980. óta ünneplik szeptember 27-én, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének kezdeményezésére. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az utazás fontosságára, a turizmus gazdasági és társadalmi szerepére. Hiszen az idegenforgalom nemcsak munkahelyeket teremt, hanem hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez és a fenntartható fejlődéshez is. Minden utazó – legyen helyi vagy külföldi – egyben nagykövete is annak a tájnak, amelyet felfedez.

Turizmus Világnapja: Baranya bővelkedik turisztikai értékekben

Pécs és Baranya különösen gazdag turisztikai értékekben. A mediterrán hangulatú megyeszékhely kulturális sokszínűsége, világörökségi emlékei és pezsgő kulturális élete évről évre számos látogatót vonz. A város turizmusának meghatározó alakjai közé tartozik Reinerné Udvari Mónika idegenvezető, aki szenvedéllyel mutatja be Pécs és a vármegye kincseit. Munkája jól példázza, hogy az idegenvezetők nemcsak információt adnak át, hanem élményt és érzelmi kötődést is teremtenek a látogatókban.

Hasonlóképpen szimbolikus szerepet tölt be a pécsi kisvonat is, amely több mint két évtizede szállítja a kíváncsi utasokat a város utcáin. Vétek Emi kitartásának köszönhetően a Dottó nem pusztán közlekedési eszköz, hanem a város vendégszeretetének szimbóluma lett. A kisvonat élménye sokak számára az első találkozás Pécs városával, amelyet később saját felfedezésekkel egészítenek ki.