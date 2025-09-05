Látványos tűzijátékkal ünnepel a hétvégén a város

Szeptember 5-én a Bányász Emlékműnél koszorúzással veszi kezdetét a Komlói Bányásznapok. Utána ünnepi testületi ülés kezdődik 18 órakor a színházban, este pedig az Eszperantó téren Seholnap acoustic koncertre kerül sor, majd 19 órakor az Ámokfutók, azt követően pedig Horváth Tamás lép fel. Szeptember 6-án szombaton a Civil Ízek Utcáján főzőversennyel indul a nap, a Sportközpontban véradásra, a Városház tér parkolójában pedig ingyenes egészségügyi szűrések igénybe vételére nyílik lehetőség. Délután táncos, zenés produkciókkal folytatódnak a bányásznapok, az Eszperantó téren este a Másvilág koncertje után, 21 órakor kezdődik a látványos tűzijáték, amit ValMar koncert követ.

Koncertek, szórakoztató és kulturális programok, valamint látványos tűzijáték is várja a az érdeklődőket a Komlói Bányásznapokon

Fotó: Dinya Magdolna

Látványos tűzijátékkal készül a város

A Bányásznapok zárónapján délelőtt a Múzeumkertben a Szárba szökkenő jövőnk című programmal folytatódik a rendezvénysorozat – az előző évben született komlói babák számára Zsolnay porcelánból készített kalászokat állítanak ki a múzeumkerti vitrinekbe, a jövőbe vetett hitet jelképezve. Délután az Arborétumban a Díszpolgárok sétányán emlékkő állításra és emlékfa ültetésre kerül sor, majd 16 órakor a Vájárszobornál tartanak megemlékezést. A három napos programsorozatot CS.Í.T koncert zárja.

A rendezvény a komlói lakosok, valamint a 7 év alatti gyermekek számára ingyenesen látogatható. Fontos, hogy a komlói tartózkodási hely igazolása nem elegendő, kizárólag a komlói lakóhely jogosít ingyenes belépésre. Fontos tudni azt is, hogy lakcímigazolásra a DÁP alkalmazás nem érvényes. Szombaton 17.30-ig és a vasárnapi rendezvények mindenki számára díjmentesek.