Új lendület a szívcentrum ügyében: a PTE rektora is kiállt mellette

„Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is támogatásáról biztosított. Ezúton is köszönöm rektor úrnak a kiállást az új, európai színvonalú Szív- és Érgyógyászati Centrum mellett!” – számolt be róla Facebook posztjában Cziráki Attila a pécsi szívgyógyász-professzor, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója.

Egy ilyen jelentőségű fejlesztés csak széles körű összefogással valósulhat meg, öröm látni, hogy a tudományos és egészségügyi közösség is elkötelezett a közös cél érdekében. – tette hozzá Cziráki.

Ahogy korábban megírtuk, a pécsi professzor álma egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.