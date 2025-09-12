szeptember 13., szombat

Kornél névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívügy

8 órája

Új lendület a szívcentrum ügyében: a PTE rektora is kiállt mellette

Címkék#PTE#Szív-és Érgyógyászati Centrum#szívgyógyász#professzor#klinika

A Pécsi Tudományegyetem rektora is támogatásáról biztosította Cziráki Attilát az új Szív- és Érgyógyászati Centrum ügyében.

Bama.hu
Új lendület a szívcentrum ügyében: a PTE rektora is kiállt mellette

Forrás: Czirák Attila Facebook-oldala

„Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora is támogatásáról biztosított. Ezúton is köszönöm rektor úrnak a kiállást az új, európai színvonalú Szív- és Érgyógyászati Centrum mellett!” – számolt be róla Facebook posztjában Cziráki Attila a pécsi szívgyógyász-professzor, a Szívgyógyászati Klinika igazgatója.

Egy ilyen jelentőségű fejlesztés csak széles körű összefogással valósulhat meg, öröm látni, hogy a tudományos és egészségügyi közösség is elkötelezett a közös cél érdekében. – tette hozzá Cziráki. 

Ahogy korábban megírtuk, a pécsi professzor álma egy új, európai színvonalú klinika létrehozása, ami a koszorúér-betegség, az agyi érbetegség és a perifériás végtagi érbetegség gyógyítását, megelőzését komplex módon, a lehető legmagasabb szinten végzi, ahol a pécsieket és a dél-dunántúliakat látnák el az elérhető legmagasabb szinten.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu