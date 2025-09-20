szeptember 20., szombat

Rengeteg parkolóhely szűnhet meg, tumultus lehet az új pécsi bicikliút miatt

Már most tartanak a parkolóhelyek elvesztésétől – vita a Hungária utcai kerékpárút körül. Káosz is lehet a tervezett új pécsi bicikliútból.

Bóka Máté Ciprián

Éles vita alakult ki a közgyűlés legutóbbi ülésén a Hungária utcai új pécsi bicikliút tervezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés kapcsán. Mint megírtuk, erre a célra 400 milliót nyertek Bár a testület végül 17 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, több képviselő már most komoly aggodalmakat fogalmazott meg a parkolóhelyek megszűnése és a közlekedési káosz miatt.

Az új pécsi bicikliút a Hungária utcán haladhatna
Rengeteg parkolóhely megszűnhet az új pécsi bicikliút miatt 

Parkolóhelyek kontra új pécsi bicikliút

Több képviselő – köztük a fideszes Deliné Székely Ágnes – arra figyelmeztetett, hogy a Hungária utca jelenleg is rendkívül szűk, a parkoló autók és a buszforgalom mellett alig marad hely a biztonságos közlekedésre. Szerintük egy kerékpársáv kijelölése további szűkítést hozna, és ezzel balesetveszélyes helyzetek alakulhatnának ki.

A terület képviselője, Barkóczi Csaba (Fidesz) hozzátette: számítása szerint mintegy 40 parkolóhely szűnhet meg, ami a környék kis utcáiba és a Köztársaság térhez terelné a forgalmat. Itt azonban iskolák, óvodák és bölcsődék működnek, vagyis az ottani forgalmi terhelés is nőne.

„A Megyeri úton már láttuk, mi történik”

Barkóczi a Megyeri úti 2023-as bicikliút-fejlesztést hozta példaként, ahol 60 parkolóhely szűnt meg a számítások szerint. Akkor ígéret volt pótló parkolók kijelölésére, de ez végül nem valósult meg, és azóta is sok panasz érkezik a környékről. Szerinte nem szabad megismételni ezt a hibát: a bicikliút fontos, de nem lehet az ára a parkolási lehetőségek radikális csökkentése.

Egyre több az egyetemista, egyre nagyobb a forgalom

Ruzsa Csaba alpolgármester hangsúlyozta: most még nem a konkrét tervekről van szó, csupán a támogatási szerződésről. A részletek kidolgozása a később kiválasztott tervező feladata lesz. Ugyanakkor emlékeztetett: a rendőrség szerint a Hungária utca jelenlegi közlekedése már most balesetveszélyes, és a Pécsi Tudományegyetem hallgatói létszámának növekedése – idén 600 fővel több elsőéves kezdett – tovább fokozza a forgalmi terhelést.

Ruzsa szerint ha néhány tucat parkolóhely megszűnne is, azokat a Biokom más városi területeken pótolni tudná. Hozzátette: hosszabb távon stratégiai döntést kell hozni arról, hogy a Hungária utca a belváros szerves részeként közösségi utcaként funkcionáljon, vagy megmaradjon forgalmas közlekedési útnak.

Bizonytalanság és félelmek

A vita során többen – köztük az ÖPE-s Berényi Zoltán és Marsalkó Péter – is jelezték: a források biztosítása fontos, de a lakossági egyeztetések és a konfliktusok elkerülése érdekében átfogóbb szemléletre van szükség. Nem elég egy biciklisávot felfesteni, a teljes utca jövőjéről kell gondolkodni.

 

 

 

