Rengeteg parkolóhely szűnhet meg, tumultus lehet az új pécsi bicikliút miatt

Éles vita alakult ki a közgyűlés legutóbbi ülésén a Hungária utcai új pécsi bicikliút tervezéséhez kapcsolódó támogatási szerződés kapcsán. Mint megírtuk, erre a célra 400 milliót nyertek Bár a testület végül 17 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, több képviselő már most komoly aggodalmakat fogalmazott meg a parkolóhelyek megszűnése és a közlekedési káosz miatt.

Rengeteg parkolóhely megszűnhet az új pécsi bicikliút miatt

Több képviselő – köztük a fideszes Deliné Székely Ágnes – arra figyelmeztetett, hogy a Hungária utca jelenleg is rendkívül szűk, a parkoló autók és a buszforgalom mellett alig marad hely a biztonságos közlekedésre. Szerintük egy kerékpársáv kijelölése további szűkítést hozna, és ezzel balesetveszélyes helyzetek alakulhatnának ki.

A terület képviselője, Barkóczi Csaba (Fidesz) hozzátette: számítása szerint mintegy 40 parkolóhely szűnhet meg, ami a környék kis utcáiba és a Köztársaság térhez terelné a forgalmat. Itt azonban iskolák, óvodák és bölcsődék működnek, vagyis az ottani forgalmi terhelés is nőne.