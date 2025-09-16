Újabb öt év – új célok: a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatójának tervei

Podcast-műsorunk vendége ezúttal Amreinné Pesti Ágnes, akinek nyáron járt le az első főigazgatói megbízatása, és most újabb ciklusra kapott bizalmat. Beszélgetünk vele az eddigi eredményekről, jövőbeli terveiről és pedagógiai céljairól, valamint az iskolakezdés aktualitásairól.

Amreinné Pesti Ágnes

Fotó: Löffler Péter

Szó lesz arról is, mit ad a gyerekeknek a kétnyelvű oktatás, és hogyan segíti a magyarországi németek országos önkormányzatának támogatása az intézmény működését. Érintjük a 21. századi pedagógiai kihívásokat és arról is beszélgetünk, hogyan lehet a gyerekeket értékek mentén nevelni egy folyamatosan változó világban.

Ha kíváncsi vagy arra, merre tart az oktatás, és mitől lehet sikeres egy iskola a 21. században, tarts velünk!

