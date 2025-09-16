szeptember 16., kedd

2 órája

Újabb öt év – új célok: a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatójának tervei

Hogyan lehet ma gyerekeket jól oktatni a közösségi média és a mesterséges intelligencia világában? Miért ad óriási előnyt a kétnyelvű, német–magyar oktatás? És milyen tervekkel vág neki újabb öt éves ciklusának a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatója?

Tóth Viktória

Podcast-műsorunk vendége ezúttal Amreinné Pesti Ágnes, akinek nyáron járt le az első főigazgatói megbízatása, és most újabb ciklusra kapott bizalmat. Beszélgetünk vele az eddigi eredményekről, jövőbeli terveiről és pedagógiai céljairól, valamint az iskolakezdés aktualitásairól.

LOFI7058
Amreinné Pesti Ágnes
Fotó: Löffler Péter

Szó lesz arról is, mit ad a gyerekeknek a kétnyelvű oktatás, és hogyan segíti a magyarországi németek országos önkormányzatának támogatása az intézmény működését. Érintjük a 21. századi pedagógiai kihívásokat és arról is beszélgetünk, hogyan lehet a gyerekeket értékek mentén nevelni egy folyamatosan változó világban.

Ha kíváncsi vagy arra, merre tart az oktatás, és mitől lehet sikeres egy iskola a 21. században, tarts velünk!

Hallgasd meg videán

vagy Spotifyon

 

 

