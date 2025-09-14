1 órája
Újjászületik a mohácsi hősök emlékhelye
Pénteken átadták a területet a kivitelezéssel megbízott vállalkozásnak, a cégnek 2026. június 30-ig kell végeznie a mohácsi Csatatéri Emlékkápolna és környezetének megújításával. A beruházás bruttó 2,229 milliárd forintba kerül, amit az állam biztosít.
A kápolna építésének története Makay György mohácsi plébánossal kezdődött, aki végrendeletében meghagyta, hogy „saját tulajdonát képező kertjének haszonélvezete fejében, a mindenkori mohácsi plébános a mohácsi csatában itt elesett katonákért évenként misézzen".
Király József pécsi püspök 1807-ben a nemes szándékot megértve emlékkápolnát építtetett, ami 1816-ra készült el. 1856-ban átépítették, akkor nyerte ma is látható formáját, ezt követően került a kápolnába Girk György püspök ajándékaként Dorfmeister István festőművész két hatalmas méretű festménye.
A kápolna ma is látható nevezetessége a Perényiné Kanizsai Dorottyát ábrázoló üvegablak, melyet Haranghy Jenő, a budapesti iparművészeti iskola tanára készített 1928-ban. Ebben az évben készítette Gebauer Ernő, pécsi festőművész a kápolna belső falfestményeit is. A kápolnát és környékét legutóbb 1998-ban újították fel.
A mohácsi csata 500. évfordulójára kívül-belül teljesen megújul. A munkát a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30.
A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.
A területet pénteken átadták a kivitelezőknek, akik a beruházás ütemezését úgy alakítják majd, hogy a temetőt érintő munkálatokra csak Mindenszentek után kerül majd sor.