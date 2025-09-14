szeptember 14., vasárnap

Beruházás

1 órája

Újjászületik a mohácsi hősök emlékhelye

Pénteken átadták a területet a kivitelezéssel megbízott vállalkozásnak, a cégnek 2026. június 30-ig kell végeznie a mohácsi Csatatéri Emlékkápolna és környezetének megújításával. A beruházás bruttó 2,229 milliárd forintba kerül, amit az állam biztosít.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

A kápolna építésének története Makay György mohácsi plébánossal kezdődött, aki végrendeletében meghagyta, hogy „saját tulajdonát képező kertjének haszonélvezete fejében, a mindenkori mohácsi plébános a mohácsi csatában itt elesett katonákért évenként misézzen".

Király József pécsi püspök 1807-ben a nemes szándékot megértve emlékkápolnát építtetett, ami 1816-ra készült el. 1856-ban átépítették, akkor nyerte ma is látható formáját, ezt követően került a kápolnába Girk György püspök ajándékaként Dorfmeister István festőművész két hatalmas méretű festménye.

Ezt ne hagyja ki!
Beruházás

Nemcsak Mohács, Baranya és a régió szempontjából is sorsfordító a híd megépítése

2024 legnagyobb jelentőségű történése térségünkben kétségen kívül az volt, hogy néhány hete megjelentek az első munkagépek Mohácson, s elkezdődött a csatlakozó úthálózat építése, s hamarosan a hídverés is elindul. A gigantikus beruházásra majd egy évszázadot várt a város, az ígéretek most azonban valósággá válnak, amely nem Mohács, hanem Baranya és a teljes régió számára sorsfordító lesz.
2025.01.02. 17:30

A kápolna ma is látható nevezetessége a Perényiné Kanizsai Dorottyát ábrázoló üvegablak, melyet Haranghy Jenő, a budapesti iparművészeti iskola tanára készített 1928-ban. Ebben az évben készítette Gebauer Ernő, pécsi festőművész a kápolna belső falfestményeit is. A kápolnát és környékét legutóbb 1998-ban újították fel. 

A mohácsi csata 500. évfordulójára kívül-belül teljesen megújul.  A munkát a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30.

A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.

A területet pénteken átadták a kivitelezőknek, akik a beruházás ütemezését úgy alakítják majd, hogy a temetőt érintő munkálatokra csak Mindenszentek után kerül majd sor.

 

