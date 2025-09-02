Újra a hagyományé lesz a főszerep Magyaregregyen

Szeptember 7-én búcsúi szentmisére várják a híveket Magyaregregyen – tette közzé a Magyaregregyi Hagyományőrző Egyesület a közösségi oldalán. A szervezők szeretettel hívják a helyieket, az elszármazottakat és a településre érkező zarándokokat, különösen azokat, akik népviseletben szeretnének részt venni az eseményen. A kezdeményezés célja, hogy felelevenítsék a régi búcsúk hangulatát, s ezzel méltó módon tisztelegjenek az elődök emléke előtt. Az egyesület arra biztat mindenkit, hogy vegye elő a szekrényben lapuló régi vagy újabb népviseleti darabokat, és csatlakozzon a közösségi élményhez, amely a hagyományőrzés fontosságára is ráirányítja a figyelmet.