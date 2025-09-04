Nehogy lekésd
38 perce
Újra indul a bevásárlójárat, még lehet jelentkezni
Segítenek a mozgásukban korlátozottaknak, időseknek.
Illusztráció.
Forrás: MW
Szeptember 4-én újra indul a bevásárlójárat Kővágószőlősön! Csütörtök reggel 8 órakor útnak indul a szeptemberi járat, amelyre már csak korlátozottan elérhetőek helyek. Indulás a hivatal udvaráról, majd tovább a következő útvonalon: újtelepi buszmegálló, vásárcsarnok, majd az egyik uránvárosi bevásárlóközpont. Hazafelé mindenkit a saját otthonáig szállítanak. Jelentkezni lehet: Perjés Krisztinánál a 72/564-084 telefonszámon. A férőhelyeket jelentkezési sorrendben biztosítják.
