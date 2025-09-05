szeptember 5., péntek

Hívogatnak

2 órája

Újra kitárulnak a pinceajtók a gasztrofaluban

Címkék#szüret#Történelmi Pincesor#bor

Kaszás Endre

Az ősz legízesebb pillanatai idén is Palkonyán érnek be! A Palkonyai Gasztrofalu szőlőhegyi lejtői újra megtelnek illatokkal, ízekkel, nevetésekkel és az őszi szüret hangulatával. Szeptember 5-én és 6-án nyitott pinceajtók, gasztrokalandok és borvidéki élmények várják az érdeklődőket – ezúttal a szüret jegyében.

Programok:

PÉNTEK
• 16:00 Birtok Dj Crew – Haraszti Birtok és Camping, Szőlőhegy – Retromentes övezet!
• 18:00 Dj Jillek – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor

SZOMBAT
• 12:00 GasztroTúra – InfoPont – Regisztrációhoz kötött!
• 12:00 Birtok Dj Crew – Haraszti Birtok és Camping – Retromentes övezet!
• 14:00 FaluSéta – InfoPont – Regisztrációhoz kötött!
• 14:00 Velin Fox – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor
• 16:00 Traktoros felvonulás zenés kísérettel – Indulás a falu pécs felőli oldaláról
• 18:00 Dj TOM-I – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor

A rendezvény területére a belépésingyenes.

 

