Újra kitárulnak a pinceajtók a gasztrofaluban

Az ősz legízesebb pillanatai idén is Palkonyán érnek be! A Palkonyai Gasztrofalu szőlőhegyi lejtői újra megtelnek illatokkal, ízekkel, nevetésekkel és az őszi szüret hangulatával. Szeptember 5-én és 6-án nyitott pinceajtók, gasztrokalandok és borvidéki élmények várják az érdeklődőket – ezúttal a szüret jegyében.

Programok:

PÉNTEK

• 16:00 Birtok Dj Crew – Haraszti Birtok és Camping, Szőlőhegy – Retromentes övezet!

• 18:00 Dj Jillek – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor

SZOMBAT

• 12:00 GasztroTúra – InfoPont – Regisztrációhoz kötött!

• 12:00 Birtok Dj Crew – Haraszti Birtok és Camping – Retromentes övezet!

• 14:00 FaluSéta – InfoPont – Regisztrációhoz kötött!

• 14:00 Velin Fox – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor

• 16:00 Traktoros felvonulás zenés kísérettel – Indulás a falu pécs felőli oldaláról

• 18:00 Dj TOM-I – KisMokos Pince, Történelmi Pincesor

A rendezvény területére a belépésingyenes.