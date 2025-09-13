Újra megnyitja kapuit Baranya legendás helye!

Szeptember 13-án, szombaton újra megnyitja kapuit a hosszúhetényi mozi, amely egész napos programmal várja az érdeklődőket. A 10 órakor kezdődő ünnepélyes átadást követően filmvetítések és közös főzés színesíti a délelőttöt. A délután a helyi művészeti csoportok bemutatójával, gyerekműsorokkal és zenés produkciókkal telik: fellép a Pepita zenekar, Farkas Tünde, majd este az Intermezzo fúvószenekar szórakoztatja a közönséget. 19:30-tól könnyűzenei koncertek, végül pedig utcabál várja a vendégeket az Easy Trió zenéjére. A helyszínen büfé is működik, a nap folyamán pedig bemutatják a helyi mozi történetét feldolgozó kiadványt is.