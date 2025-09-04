Ti mire költenétek Majka 15 milliós pécsi fizetését? – Hoppál Péter posztja tarol az interneten

A pécsi közgyűlés döntést hozott arról, hogy az óvodapedagógusok és a pedagógiai asszisztensek visszamenőlegesen megkapják az őket megillető béremelést, de erre nem került sor. Csizmadia Péter, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint ez felháborító, különösen annak fényében, hogy az önkormányzat 15 millió forintot költ egyetlen Majka-koncertre, miközben a városban alapvető szükségletekre sincs fedezet – így ünnepel Pécs a baloldal szerint.

– Van olyan óvoda, ahol mosdóra nincs pénz, de látványrendezvényekre, városnapi koncertre akad 15 millió forint? Ez egyszerűen vállalhatatlan – jelentette ki Csizmadia.

A fideszes politikus eredeti javaslata nyár előtt még az volt, hogy a polgármester legkésőbb június 30-ig gondoskodjon a kormányrendeletben előírt személyi illetményemelés végrehajtásáról. Akkor a város jelenlegi súlyos anyagi helyzetében kompromisszumos megoldás körvonalazódott. Ekkor azonban még szó sem volt arról, hogy baloldalnak kedves drága előadót hívják meg szeptemberben haknizni a város napjára.

Csizmadia szerint az önkormányzatnak elsőként a dolgozók bérét és az intézmények alapvető működési feltételeit kellene biztosítania, nem pedig szórakoztató programokra költeni.

Erre költenék Majka fizetését a pécsiek

Hoppál Péter, pécsi fideszes parlamenti képviselő a közösségi oldalán tedd közzé egy tesztet amely több mint 110 ezer megtekintést, 100 megosztást és 500 hozzászólást gyűjtött. A hozzászólások túlnyomó többsége arról tanúskodik, hogy a pécsiek jelentős része más célra költötte volna a város pénzét. A legtöbben az óvodák támogatását, valamint szociális segítséget – például tűzifaprogramot – javasoltak, hasonlóan ahhoz, ahogyan korábban a tűzijáték 3 millió forintos költségét fordították jótékonysági célokra.

A jobboldali politikus megköszönte a megtekintéseket, a megosztásokat, a kommenteket.

Hozzátette: hiába költené az emberek többsége jótékonyságra, óvodákra ezt a pénzt,

ezzel szemben a pécsi baloldali városvezetés úgy tűnik, kitart a koncert mellett, így péntek este kifizetik a 15 milliót az MP rappernek

Így ünnepel Pécs?

Mindeközben az is kiderült, hogy a közterület-felügyeletnél munkaruhára sincs forrás. Az önkormányzat ugyanis azt követően, hogy még egy pár tízezres olajcserére sem futja a köztereseknek, nemrég közölte, hogy