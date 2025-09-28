Uránváros: hatszor annyian nézték meg ezt retró-összeállítást, mint ahányan ott laknak (húzós videó!)

A szenzációs és egyesek számára újdonságot, másoknak pedig inkább nosztalgikus videót, amely Uránváros akkor új épületeit tereit mutatja be már több, mint 57 ezren látták a Tiktokon. A Norbi77 nevű felhasználó által közzétett videóhoz fűzött kommentekben több helyi lakos, valamint a városrészben ilyen-olyan okból megfordult ember emlékeit, élményeit és benyomásait lehet elolvasni.

Uránváros, az akkor modern város.

Uránváros: a kezdetek

Uránváros keletkezése az 1953-as expedíciónak köszönhető, amely során szovjet geofizikusok urán­érc lelőhelyeket azonosítanak a Mecsek nyugati részén. Bauxitbánya vállalat fedőnév alatt 1955-ben megalapítják a bányászatért felelős céget, és megkötik az 1956 elején hatályba lépő szovjet–magyar uránegyezményt. A teljes beruházási összegből, amelynek 75 százalékát a Szovjetunió vállalta magára, 500 millió forintot fordítottak a lakótelep építésére. Abból 4000 lakás és ezek kiszolgálásához szükséges kommunális egységek felhúzása vált lehetségessé. Az új városrész helyszínének a volt pécsi polgári repülőtér mintegy 100 hektáros területét jelölték ki, ami 8–12 kilométerre található a bányáktól.

A kivitelezéssel egy fiatal, ambiciózus mérnököt, Dénesi Ödönt bízták meg, aki 1955-ben kezdte meg munkáját, amelynek eredményeként az első épületet 1956. október 23-án, azaz a forradalom kirobbanásának napján adták át. Az előadó a dolgozói létszám alakulásáról ismertette, hogy míg 1956-ban 1997, 1967-ben már 7800 ember dolgozott az uránbányában. A városrész lakossága is hasonló mértékben nőtt az 1950–60-as években: 1956 és 1968 között 4250 lakást adtak át. Érdekesség, hogy az ottani ingatlanok 10 százaléka a városi tanács kezelésébe került.

A hatalmasnak nevezhető lakosságnövekedést a közcélú szolgáltatások sokáig igen nehezen követték le, érdekes kontrasztba állítva a városrész szlogenjével: miszerint Uránváros modern város. Először boltokat, majd köznevelési intézményeket, utána a közigazgatási, egészségügyi, végül a szórakozóhelyeket építették fel. 1959-ben egy 800 fős munkásszállót is átadtak, és az abban lakók szintén használták a városrész közösségi célú létesítményeit. Sokáig a köztisztasági vállalat nem kielégítően látta el feladatát, mert a cég nem tudta követni a beköltöző lakosság növekedésének ütemét. A zsúfoltságról sokat elárul, hogy a helyiek az első időszakban egy-egy csemegebolton és újságosbódén voltak kénytelenek osztozni. A kereskedelem hiányosságait végül a Mecsek Áruház 1969-es átadása oldotta meg.