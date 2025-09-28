szeptember 28., vasárnap

Modern város

1 órája

Uránváros: hatszor annyian nézték meg ezt retró-összeállítást, mint ahányan ott laknak (húzós videó!)

Címkék#vásárcsarnok#Pécs#expedíció

Rövid idő alatt 57 ezren látták azt a retró-videót, amely a Pécs 1956 októberében átadott, akkor új, nyugati városrészről mutat páratlan, kordokumentumnak is beillő felvételeket. Az Uránváros videót rövid idő alatt hatszor annyian nézték meg, mint ahányan jelenleg ott laknak.

Bama.hu

A szenzációs és egyesek számára újdonságot, másoknak pedig inkább nosztalgikus videót, amely Uránváros akkor új épületeit tereit mutatja be már több, mint 57 ezren látták a Tiktokon.  A Norbi77 nevű felhasználó által közzétett videóhoz fűzött kommentekben több helyi lakos, valamint a városrészben ilyen-olyan okból megfordult ember emlékeit, élményeit és benyomásait lehet elolvasni.

uránváros
Uránváros, az akkor modern város.

Uránváros: a kezdetek

Uránváros keletkezése az 1953-as expedíciónak köszönhető, amely során szovjet geofizikusok urán­érc lelőhelyeket azonosítanak a Mecsek nyugati részén. Bauxitbánya vállalat fedőnév alatt 1955-ben megalapítják a bányászatért felelős céget, és megkötik az 1956 elején hatályba lépő szovjet–magyar uránegyezményt. A teljes beruházási összegből, amelynek 75 százalékát a Szovjetunió vállalta magára, 500 millió forintot fordítottak a lakótelep építésére. Abból 4000 lakás és ezek kiszolgálásához szükséges kommunális egységek felhúzása vált lehetségessé. Az új városrész helyszínének a volt pécsi polgári repülőtér mintegy 100 hektáros területét jelölték ki, ami 8–12 kilométerre található a bányáktól.

A kivitelezéssel egy fiatal, ambiciózus mérnököt, Dénesi Ödönt bízták meg, aki 1955-ben kezdte meg munkáját, amelynek eredményeként az első épületet 1956. október 23-án, azaz a forradalom kirobbanásának napján adták át. Az előadó a dolgozói létszám alakulásáról ismertette, hogy míg 1956-ban 1997, 1967-ben már 7800 ember dolgozott az uránbányában. A városrész lakossága is hasonló mértékben nőtt az 1950–60-as években: 1956 és 1968 között 4250 lakást adtak át. Érdekesség, hogy az ottani ingatlanok 10 százaléka a városi tanács kezelésébe került.

A hatalmasnak nevezhető lakosságnövekedést a közcélú szolgáltatások sokáig igen nehezen követték le, érdekes kontrasztba állítva a városrész szlogenjével: miszerint Uránváros modern város. Először boltokat, majd köznevelési intézményeket, utána a közigazgatási, egészségügyi, végül a szórakozóhelyeket építették fel. 1959-ben egy 800 fős munkásszállót is átadtak, és az abban lakók szintén használták a városrész közösségi célú létesítményeit. Sokáig a köztisztasági vállalat nem kielégítően látta el feladatát, mert a cég nem tudta követni a beköltöző lakosság növekedésének ütemét. A zsúfoltságról sokat elárul, hogy a helyiek az első időszakban egy-egy csemegebolton és újságosbódén voltak kénytelenek osztozni. A kereskedelem hiányosságait végül a Mecsek Áruház 1969-es átadása oldotta meg.

Uránvárosba több, aztán meg nem valósult beruházást terveztek, köztük vásárcsarnokot, pártszékházat, kultúrpalotát, szabadtéri színpadot, sőt még gőzfürdőt is. Sokáig a közvilágítás elégtelen volt, kellemetlenséget és közbiztonsági kockázatot is jelentett az ott lakóknak. Szintén érdekesség, hogy a friss városrész utcáit sokáig nem nevezték el, a házakat nem számozták be. Ennek következtében nemcsak az idegenek, hanem még a postások is csak jelentős nehézségek árán találták meg a keresett helyeiket.

@norbimarta #magyarorszag #hungary #fy #fyp #fypシ #fypシ゚viral #fypage #fyy #fpp #nekedbelegyen #hungarytiktok #xyzbca #norbi77 #viral #magyarretro #kordokumentum #pécs ♬ eredeti hang - Norbi 77

 

