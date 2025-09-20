Vajon mindent tudunk már a legendás írózseniről?

Idén tizenhetedik alkalommal, 2025. október 16-án rendezik meg a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt. A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. Háromfős csapatok jelentkezését várják, az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói közül.

A versenyzőknek feladatai: növény- és állatfajok felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok, az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos kérdések.