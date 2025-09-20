szeptember 20., szombat

Vajon mindent tudunk már a legendás írózseniről?

Címkék#Fekete István nyomában#Erdők Hete#természetvédelem

Kaszás Endre

Idén tizenhetedik alkalommal, 2025. október 16-án rendezik meg a Fekete István nyomában elnevezésű versenyt. A helyszín a Fekete István Emlékösvény körülbelül 5 km-es szakasza lesz. Háromfős csapatok jelentkezését várják, az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói közül.

A versenyzőknek  feladatai: növény- és állatfajok felismerése, természetjárással, természetvédelemmel, erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos kérdések, terepi feladatok, az író életével, különösen a környékhez kapcsolódó emlékeivel, írásaival kapcsolatos kérdések.

A verseny rajtja: Bakóca déli végén található buszforduló (46,2043; 17,9973), 9:00 órakor. A csapatok 5-10 percenként, egymás után rajtolnak.
Célja: Nagymáté, Fekete István Fűvészkert (46,1827; 17,9805).

A verseny időpontja: 2025. október 16., az „Erdők Hete” keretében.

Jelentkezési határidő: 2025. szeptember 30.  Jelentkezni lehet: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságon, Neubauer Norbert oktatási referensnél
(70/374-0295, 72/517-223, [email protected]).

 

