Szavazhatunk

1 órája

Válassz! Szerinted mikor legyen a 2026-os Fishing?

Címkék#közönség#időpontok#rendezvény#Fishing on Orfű

Jusztin Levente

A Fishing on Orfű szervezői idén is a közönség bevonásával döntenek a következő fesztivál időpontjáról. A 2026-os rendezvény két lehetséges dátuma közül választhatnak a rajongók: június 24–27. vagy július 1–4. között tartanák az eseményt. Az első időpont az érettségizőknek és tanároknak lehet kevésbé kedvező, míg a második a pécsi Zsolnay Fényfesztivállal és a SopronFesttel esik egybe. 

A szavazás péntek délig zajlik a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán. A Fishing on Orfű évről évre nemcsak Baranya, hanem az egész ország egyik legnagyobb és legsikeresebb zenei fesztiváljának számít.

 

