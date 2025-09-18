Válassz! Szerinted mikor legyen a 2026-os Fishing?

A Fishing on Orfű szervezői idén is a közönség bevonásával döntenek a következő fesztivál időpontjáról. A 2026-os rendezvény két lehetséges dátuma közül választhatnak a rajongók: június 24–27. vagy július 1–4. között tartanák az eseményt. Az első időpont az érettségizőknek és tanároknak lehet kevésbé kedvező, míg a második a pécsi Zsolnay Fényfesztivállal és a SopronFesttel esik egybe.

A szavazás péntek délig zajlik a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán. A Fishing on Orfű évről évre nemcsak Baranya, hanem az egész ország egyik legnagyobb és legsikeresebb zenei fesztiváljának számít.