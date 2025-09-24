szeptember 24., szerda

Informatika

1 órája

Van miért izgulni: vajon kié lesz idén az egymilliós díj?

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával közösen idén is odaítéli az arra leginkább érdemes informatika tanárnak az egymillió forint értékű TanIT díjat.

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (Ivetár, https://ivetar.hu/) a Dél-Dunántúl meghatározó szervezeteinek informatikai vezetőit, valamint informatikai vállalkozásainak vezetőit tömöríti. A jelenleg 57 fős szakmai civil közösség tagjai 2022 februárjában megalapították a TanIT díjat, amivel az év középiskolai informatikatanárát ismerik el Baranyában.

A két szervezet idén is átadja a bruttó 1.000.000 Ft összegű TanIT díjat, amivel a 2024/2025-es tanév legkiválóbb középiskolai tanári teljesítményét kívánja elismerni Baranya vármegyében.

Az eddigi években a TanIT díj egyetlen elismerést jelentett, ám idén két külön kategóriában keresnek és díjaznak példamutató tanárokat: Tehetséggondozás; Informatika népszerűsítése.

 

