Van miért izgulni: vajon kié lesz idén az egymilliós díj?

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (Ivetár, https://ivetar.hu/) a Dél-Dunántúl meghatározó szervezeteinek informatikai vezetőit, valamint informatikai vállalkozásainak vezetőit tömöríti. A jelenleg 57 fős szakmai civil közösség tagjai 2022 februárjában megalapították a TanIT díjat, amivel az év középiskolai informatikatanárát ismerik el Baranyában.

A két szervezet idén is átadja a bruttó 1.000.000 Ft összegű TanIT díjat, amivel a 2024/2025-es tanév legkiválóbb középiskolai tanári teljesítményét kívánja elismerni Baranya vármegyében.

Az eddigi években a TanIT díj egyetlen elismerést jelentett, ám idén két külön kategóriában keresnek és díjaznak példamutató tanárokat: Tehetséggondozás; Informatika népszerűsítése.