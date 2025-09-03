Hatalmas a kár: varjak pusztítanak Baranyában (Döbbenetes FOTÓK+VIDEÓ)

Személyesen keresett meg bennünket egy kozármislenyi termelő, aki 1993 óta foglalkozik mezőgazdasággal, de elmondása szerint ilyet még nem látott. A pécsi Kertvárosból is jól ismert fekete madarak tették tönkre gyakorlatilag az egész napraforgó tábláját. Elmondása szerint már mindenhol járt a problémájával, ami nem egyedi, többeket is érint a környéken. A varjak elriasztása kapcsán a Természetvédelmi Hatóságot is megkereste, a madarak kilövésére nem kapott engedélyt.

A varjak elriasztása csak humánus módszerekkel történhet – áll a Természetvédelmi Hatóságtól kapott határozatban. Forrás: Olvasói fotó

A varjak elriasztása semmilyen humánus módszerrel nem megoldható?

József, aki minden lehetséges fórumon nyilvánosságra hozta már a problémáját, továbbra is tanácstalan, a madarak pedig eközben folyamatosan dézsmálják a termést Kozármisleny határában, a város szélére épített kézilabda pálya mellett. A varjak elriasztása kapcsán a hatóságtól kapott határozatban azt a választ kapta, hogy a vetési varjak ellen riasztási tevékenységet csak olyan módszerekkel végezhet, melyek során a madarak nem károsodnak.

Irreális elvárás, hogy egész nap a földeket járva kergessük el a varjakat – tette hozzá tanácstalanul.

Hatalmas a kár. Forrás: Olvasói fotó

József azt is elárulta lapunknak, hogy jelenleg több százezer forintos a kára, és ha ez így folytatódik, a teljes tábla odavész.

A városhatár szélére épített kézilabdapálya körül ólálkodnak a varjak. Forrás: Olvasói fotó

A vetési varjú több szempontból is fontos Több oka is van annak, hogy a hatóságok tiltják a vetési varjak kilövését, az egyik fontos szempont pedig egy szintén védett madárfajhoz kötődik. A vörös vércse állomány jelentősen megcsappant Európában, a ragadozó madár pedig nem épít fészket, hanem általában a vetési varjak által készített otthont bitorolja el. Így közvetve a varjak hozzájárulnak a vércseállomány fenntartásához – árulta el lapunknak egy vadász.

Több száz madár tizedeli a termést. Forrás: Olvasói fotó

A varjú probléma több nagyvárost is érint

Rengetegszer írtunk már arról, hogy Pécsen a Kertvárosban és a belvárosban is megjelentek a varjak. A madarak kukákat túrnak fel, rongálnak és piszkolnak, egyre nagyobb területeken Baranya vármegyében.