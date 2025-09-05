Díjakat osztottak, játszóteret avattak a városnapok keretében Kozármislenyben

Kozármisleny idén tizennyolc éve nyerte el a városi címet, vagyis idén már nagykorúságát ünnepli ilyen minőségében - ennek megfelelően állították össze a városnapok tartalmas ünnepi programját.

A városnapok keretében átadták a helyi díjakat, elismeréseket a kozármislenyi városházán

Fotó: MW / Forrás: MW

Pénteken délelőtt tartották a közelmúltban elkészült Augusztus 20. téri új játszótér ünnepélyes avatóünnepségét. Az esemény kapcsán Pohl Marietta polgármester kiemelte, hogy a fejlesztés nem csak 60 milliós értéke miatt fontos a városnak, hanem azért is, mert méltó módon fejezi ki, hogy Kozármisleny áldoz a jövő generációjának fejlődését szolgáló kezdeményezésekre. A város átlagéletkora 36,5 év, és a település vezetésének törekvése, hogy minden korosztály megkapja és érezze is az önkormányzat figyelmét és törődését.

A városnapok kiemelt eseményeként nyitották meg pénteken délután azt a kiállítást, amelynek keretében a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karának hallgatói mutatták be az általuk tervezett városkoncepciókat.

A péntek délutáni ünnepi képviselő-testületi ülésen a hagyományokhoz híven átadták a város által adományozott kitüntetéseket, elismeréseket. Az ünnepi eseményen részt vett dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, Kozármisleny díszpolgára is. A meghívottak között szerepelt Petrétei József volt igazságügyi miniszter, aki ugyancsak díszpolgári címet kapott Kozármislenyben.

Az ünnepség keretében a következő elismeréseket adták át:

Város Díszpolgára 2025. Dr. Nagyváradi László Város Díszpolgára 2025. Dr. Gajdos Vilma Városért Érdemérem 2025. Kaltenekker András "Város Szolgálatáért" díj 2025. Gettoné Móder Anikó "Város Szolgálatáért" díj 2025. Lipóczki Elenóra "Város Szolgálatáért" díj 2025. Dr. Máté Zsolt "Az Év Tanulója" díj 2025. Varga Dorottya Luca "Az Év Tanulója" díj 2025. Rigó Blanka "Az Év Tanulója" díj 2025. Lehotai Gergely "Az Év Tanulója" díj 2025. Lehotai Dávid "Az Év Diáksportolója" díj 2025. Ursprung Damján "Az Év Diáksportolója" díj 2025. Szieberth Kende "Az Év Diáksportolója" díj 2025. Sárkány Sára "Az Év Diáksportolója" díj 2025. Sárkány Rita "Kozármisleny Város Sportolója" díj 2025. Putsay Bence "Kozármisleny Város Sportolója" díj 2025. Tóth Botond "Kozármisleny Város Sportolója" díj 2025. Lasztóczi Daniella "Az Év Tehetséges Diákművésze" díj 2025. Molnár Emma "Az Év Tehetséges Diákművésze" díj 2025. Panta Lídia Eszter Polgármesteri elismerő oklevél Keszler László

Szombaton tovább folytatódik a kozármislenyi városnapok programsorozata

A péntek esti mulatság után szombaton délelőtt 10 órától közös felvonulásra várják az érdeklődőket, akik részt vehetnek a város 18 éves korát szimbolizáló flashmob kialakításában is. Egész nap színes, játékos, hagyományőrző és zenés programok szórakoztatják a közönséget. Este rocklegendákkal találkozhatnak a résztvevők, majd újra zenés-táncos mulatság lesz.

A programok kapcsán Pohl Marietta polgármester megemlítette, hogy idén nem rendeznek tűzijátékot, aminek kettős oka van. Zöld városként ezzel is védik környezetüket, és az így megtakarított mintegy félmillió forintból két új közösségi kutyafuttató kialakítását tervezik.