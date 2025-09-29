Várossá avatását ünnepli a település

Sásd idén ünnepli várossá nyilvánításának 30. évfordulóját, amelynek alkalmából kétnapos programsorozattal várják az érdeklődőket. Október 10-én 18 órakor a Sásdi ÁMK Közösségi Házban ünnepi testületi ülésre kerül sor, ahol átadják a városi kitüntetéseket, valamint megnyílik a „Múlt és jelen” kiállítás. A műsorban közreműködik többek között Gáspár Andrea, a Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és a Sásdi Lakatos Judit Vegyeskar. Másnap, október 11-én a Sásdi Általános Iskola udvarán folytatódnak a programok: fellép a Pécsi Mazsorett Együttes, a Deutsch Klub énekkara, a New Generation tánccsoport, Al-Gharati Magyed humorista, valamint több zenekar és előadó. Az estét DR BRS koncertje, tűzzsonglőr show és Végh Zoltán diszkója zárja. A rendezvények ingyenesek.