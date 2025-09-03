Vásárolnál helyi termékeket? Akkor itt a helyed!

Szeptember 7-én, vasárnap délután 16 és 19 óra között különleges közösségi program várja az érdeklődőket a Pécsbányai Közösségi Házban. Az esemény középpontjában a helyi termények, kézműves termékek és közösségi kezdeményezések állnak: termésbörze, kosárközösségi feliratkozás, zsibvásár és szörpkóstoló színesítik a programot.

A rendezvény részeként Mészárosné Gárdosi Gabriella vezetésével „Ezermintás ősz – Jöjj és fess szépre mindent: erdőt, kerteket” címmel kreatív foglalkozásra is sor kerül, amely a természet szépségeit és az őszi hangulatot állítja középpontba. A közösségi esemény célja, hogy összehozza a környékbelieket, lehetőséget teremtve a találkozásra, közös élményekre és az értékes helyi hagyományok ápolására.