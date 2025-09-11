szeptember 11., csütörtök

Elképesztő okból

1 órája

Ez lenne Pécs? Fényes nappal ütötték meg autójában az idős férfit

A fedélzeti kamera felvételén a csattanás is jól hallatszik. Az ismert pécsi vattacukros bácsi ellen követtek el erőszakot.

Ez lenne Pécs? Fényes nappal ütötték meg autójában az idős férfit

Egy félreértés állhatott a háttérben, netán valami mentális probléma?

Forrás: Olvasói fotó

Egészen szürreális történet jutott el hozzánk, ami a napokban történt Pécsen, a pellérdi elágazás környékén. Fényes nappal támadták meg az ismert pécsi vattacukros bácsit saját autójában. Az idős férfi arcán vérömleny keletkezett, a drámai eseményeket megkeresésünkre unokája mesélte el lapunknak.

vattacukros bácsi
Kerékpárra pattant, elmenekült a vattacukros bácsi támadója.
Forrás: ChatGPT/Illusztráció

Megtámadták a vattacukros bácsit − az ok egészen elképesztő

Aki ismeri, csakis jót tud mesélni arról a férfiről, aki a pécsi rendezvényeken rendszeresen árulja a ragacsos finomságot, a vattacukros bácsit azonban szörnyű támadás érte. Unokáját sikerült elérnünk, aki részletesen elmesélte lapunknak a történteket.

A papám a 6-os úton haladt, majd letért egy kis mellékútra, ott egy zebrához ért, ahol megállt, hogy átengedjen egy biciklist. A biciklis azonban váratlanul letámasztotta a kerékpárját, odament papám autójához ordítozni kezdett és megütötte a fejét, majd elhajtott a helyszínről. Menekülés közben még odakiabálta, hogy ezt azért tette, mert a papám állítólag 3 éve szidta a feleségét. 

Az idős férfi − aki természetesen soha nem látta az illetőt, és annak feleségét sem szidalmazta −nem hagyta annyiban, beszélt a családtagokkal, akik szintén az ismeretlen férfi nyomába eredtek, valamint ő is üldözőbe vette, hogy kérdőre vonja a támadásért. 

Papa követte a férfit, aki egy közeli utcába ment, a lakóktól pedig a személyleírás alapján kiderítettük, hogy kiről is van szó. Természetesen odamentünk és kérdőre vontuk, de nem lehetett vele értelmesen szót érteni, továbbra is csak azt hajtogatta, hogy a papám 3 éve csúnyán szidta a feleségét, és ő most felismerte az autót. 10 éve lakunk itt, soha nem találkoztunk ezzel a férfival. Nem tudjuk, hogy mi üthetett belé, annyit sikerült kiderítenünk, hogy elvileg korábban elhunyt egy gyermeke, de egyébként egy sportos, hétköznapi férfiról van szó. A támadó azt állította, hogy csak meglökte a papa fejét, és örüljön, hogy ennyivel megúszta, de a fedélzeti kamera felvételén jól hallható a csattanás.

A család nagyon megijedt a támadástól, ugyanis az idős férfi szívbetegségben szenved, sokkal rosszabbul is elsülhetett volna ez a feltehetően félreértésből fakadó támadás. 

Az ügyben az érintett nem kívánt feljelentést tenni a rendőrségen, így hatósági bejelentés nem történt.

 

