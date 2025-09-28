szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennyi volt!

3 órája

Vége a vasárnapi fűnyírásnak! – új zajvédelmi szabályok lépnek életbe a városban

Címkék#szabály#flexelés#használat

Az elmúlt időszakban több lakossági panasz érkezett a siklósi önkormányzathoz a hétvégi, főként vasárnapi zajos tevékenységekkel kapcsolatban. A bejelentések szerint gyakran kora reggel vagy késő este zavarta a pihenést a fűnyírás, láncfűrészelés vagy más kerti gépek használata – ismertette az önkormányzat honlapján.

Tóth Viktória
Vége a vasárnapi fűnyírásnak! – új zajvédelmi szabályok lépnek életbe a városban

A nyugalom biztosítása érdekében a képviselő-testület legutóbbi testületi ülésen módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Az új zajvédelmi előírások értelmében belterületi ingatlanon tilos a pihenést zavaró, háztartási igényeit kielégítő, kertépítéssel és fenntartással összefüggő zajt keltő munka – például fűnyírás, motoros fakivágás, faaprítás, flexelés – végzése: hétköznap este 20 óra és másnap reggel 7 óra között, szombaton 18 órától hétfő reggel 7 óráig, valamint munkaszüneti napokon egész nap.

Kivételt csak az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés jelent. A rendeletmódosítás október 1-jén lép hatályba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu