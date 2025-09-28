Vége a vasárnapi fűnyírásnak! – új zajvédelmi szabályok lépnek életbe a városban

A nyugalom biztosítása érdekében a képviselő-testület legutóbbi testületi ülésen módosította a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet. Az új zajvédelmi előírások értelmében belterületi ingatlanon tilos a pihenést zavaró, háztartási igényeit kielégítő, kertépítéssel és fenntartással összefüggő zajt keltő munka – például fűnyírás, motoros fakivágás, faaprítás, flexelés – végzése: hétköznap este 20 óra és másnap reggel 7 óra között, szombaton 18 órától hétfő reggel 7 óráig, valamint munkaszüneti napokon egész nap.

Kivételt csak az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés jelent. A rendeletmódosítás október 1-jén lép hatályba.