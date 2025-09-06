szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzgyújtás

47 perce

Vége, nem él már ez a fontos szabályozás!

Címkék#hőmérséklet#tűz#szabály#erdő#tilalom#növényzet#veszély

Jusztin Levente
Vége, nem él már ez a fontos szabályozás!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: leographyde

Szeptember 1-jétől megszűnt a tűzgyújtási tilalom Baranyában, így ismét lehet tüzet rakni az erdőkben kijelölt helyeken és a kerti hulladékégetés is engedélyezett a helyi szabályok szerint. A korlátozást július 21-én rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságával együttműködve, mivel az aszályos időjárás és a száraz növényzet jelentősen növelte a tűzesetek kockázatát. A hatóságok azonban most feloldották a tilalmat, mivel az időjárási körülmények javultak, a csapadék és a mérséklődő hőmérséklet csökkentette a veszélyt. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának térképén nyomon lehet követni az aktuális tilalmakat.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu