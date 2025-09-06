Vége, nem él már ez a fontos szabályozás!

Szeptember 1-jétől megszűnt a tűzgyújtási tilalom Baranyában, így ismét lehet tüzet rakni az erdőkben kijelölt helyeken és a kerti hulladékégetés is engedélyezett a helyi szabályok szerint. A korlátozást július 21-én rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságával együttműködve, mivel az aszályos időjárás és a száraz növényzet jelentősen növelte a tűzesetek kockázatát. A hatóságok azonban most feloldották a tilalmat, mivel az időjárási körülmények javultak, a csapadék és a mérséklődő hőmérséklet csökkentette a veszélyt. A szakemberek továbbra is fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának térképén nyomon lehet követni az aktuális tilalmakat.

