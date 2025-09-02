Véget értek a munkálatok – készen áll a sportcsarnok

Hosszú munkafolyamatok zárultak le Kővágószőlősön, ahol a helyi sportcsarnok esett át egy kisebb ráncfelvarráson. Megtörtént a gázellátás visszaállítása, a korszerű sötéten sugárzó fűtésrendszer kiépítése. A tetőn a sérült polikarbonát bevilágítók, míg a csarnokban a hibás világító testek cseréjére.

A felújítás összköltsége közel 10 millió forint volt, melyhez jelentős, 2,5 millió forintos támogatást a helyi német nemzetiségi szervezetek pályázatai útján sikerült biztosítani.

A felújított létesítmény iskolai tornaóráknak, szabadidős sporttevékenységeknek és különböző rendezvényeknek ad majd otthont.