szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

19°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indulhat a tanév

23 perce

Véget értek a munkálatok – készen áll a sportcsarnok

Címkék#pályázat#munkálatok#sportcsarnok#rendezvény

Hosszú folyamat végére került pont.

Tóth Dávid
Véget értek a munkálatok – készen áll a sportcsarnok

Elkészült a sportcsarnok felújítása.

Forrás: Facebook/Kővágószőlős Község Önkormányzata

Hosszú munkafolyamatok zárultak le Kővágószőlősön, ahol a helyi sportcsarnok esett át egy kisebb ráncfelvarráson. Megtörtént a gázellátás visszaállítása, a korszerű sötéten sugárzó fűtésrendszer kiépítése. A tetőn a sérült polikarbonát bevilágítók, míg a csarnokban a hibás világító testek cseréjére.

A felújítás összköltsége közel 10 millió forint volt, melyhez jelentős, 2,5 millió forintos támogatást a helyi német nemzetiségi szervezetek pályázatai útján sikerült biztosítani. 

A felújított létesítmény iskolai tornaóráknak, szabadidős sporttevékenységeknek és különböző rendezvényeknek ad majd otthont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu