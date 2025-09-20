Segítség! 2 órája

Véres események lesznek Baranya több pontján

Ez a fajta segítségadás egy nap sem maradhat ki a megyében, az Országos Vérellátó Szolgálat közzétette, hol lehet vért adni a következő héten Baranyában.

Íme a lista: Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 22. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 22. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 23. 08:00 - 15:00

Mohács (Újmohács), Újmohács Művelődési Ház (Horváth S. u. 31-33.) szeptember 23. 09:00 - 12:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 24. 08:00 - 13:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 24. 08:00 - 15:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 25. 08:00 - 15:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 25. 08:00 - 18:00

Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) szeptember 26. 08:00 - 11:00

Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) szeptember 26. 08:00 - 15:00

Szentlőrinc, Szentlőrinc (Kodolányi János utca 13.) szeptember 26. 14:00 - 17:00

