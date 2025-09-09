Fejlődnek a kisebb települések Baranyában: kiosztották a támogatói okiratokat

Ünnepnapként értékelték a résztvevők a Baranya Vármegyei Kormányhivatal és a Baranya Vármegyei Önkormányzat közös rendezvényét, amelyet 2025. szeptember 9-én tartottak Pécsett. Az eseményen Nyugat-Baranya településeinek vezetői vehették át a Versenyképes Járások Program keretében meghozott támogatói döntésekről szóló okiratokat. A program célja, hogy élhetőbb környezetet és versenyképesebb vidéket teremtsen a vármegye kisebb és nagyobb települései számára.

Dr. Hoppál Péter szerint is remekül sült el a Versenyképes Járások Program. Fotó: Kovács Liliána

Remek kiegészítést jelent a Versenyképes Járások Program

Dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta: mindez egy új korszak kezdetét jelenti a térségben. Mint fogalmazott, korábban ilyen mértékű fejlesztési lehetőségek és kiegészítő források nem álltak rendelkezésre a települések számára. A program kiegészíti a már működő támogatási formákat, például a Magyar Falu Programot, és hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki életforma megőrizhető maradjon.

Ha valaki egy kistelepülésre költözik, meg kell kapnia ugyanazokat az alapvető szolgáltatásokat, mint a városban – hangsúlyozta, hozzátéve: a kormány hosszú távra tervez a programmal.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy az első év próbaévnek tekinthető, ugyanakkor már most erősödött a települések közötti együttműködés. A támogatások révén működési kiadásokra is lehetett pályázni, ami jelentős segítséget jelent a helyi önkormányzatok számára.

A politikai küldetést teljesíti a kormány, ez is bizonyítéka

Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő felszólalásában kiemelte: a kormány 2022-ben megfogalmazott politikai küldetése, hogy a vidék kerüljön a fejlesztési programok középpontjába. Hangsúlyozta, hogy számos fontos infrastrukturális beruházás indult el a térségben, például az M6-os autópálya kivezetése az országhatárig, a Pécs-Pogány repülőtér fejlesztése, az M60-as autópálya bővítése Szigetvárig, valamint a mohácsi Duna-híd előkészítése.

A politikus beszédében négy alapelvet emelt ki, amelyek a Versenyképes Járások Program vezérfonalai: az önkormányzatiság megerősítése, a szolidaritás, a konnektivitás és az uniós alapelvnek számító szubszidiaritás. Mint mondta, fontos, hogy a következő programidőszakban minden település kész tervekkel induljon, hiszen a helyi elképzelések alapján születhetnek meg a leghatékonyabb fejlesztések.

Az önkormányzatok összefogással tudnak fejleszteni

Dr. Göndöcz András, a Kozármislenyi járás jegyzője szerint különösen fontos, hogy a települések közösen fogalmazhatták meg céljaikat, hiszen az uniós pályázatok gyakran szigorúan szabják meg a felhasználás kereteit. Példaként említette a közbiztonság javítását célzó beruházásokat, mint a traffipaxok és biztonsági kamerák telepítése, valamint a közvilágítás fejlesztését. Emellett kulturális és közösségi célokat is szolgál majd a mobilszínpad beszerzése, amelyet Orfű, Hosszúhetény és Kozármisleny közösen használhat.