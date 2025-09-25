szeptember 25., csütörtök

Végjáték

1 órája

Vészhelyzet Baranyában: fuldokló élőlények mindenhol - Videó!

Címkék#Dombay-tó#hal#vészhelyzet#oxigénhiány#halállomány

Durvul a helyzet a klímaváltozás miatt. Vészhelyzet Baranyában nem először fordul elő a tavak körül.

Bama.hu

A baranyaiak egyik kedvelt kirándulóhelye, a Pécsváradhoz tartozó Dombay-tó súlyos állapotba került. A nyár elején már a Baranya Vármegyei Kormányhivatal is jelezte: a tó vize nem alkalmas a fürdőzésre, akkor erről a Bama.hu is beszámolt. Most azonban újabb problémával szembesültek a helyiek: a halak oxigénhiány miatt tömegesen fuldokolnak, kialakult a vészhelyzet Baranyában.

Vészhelyzet Baranyában: a Dombay-tóban fuldokló halakat videóztak
Vészhelyzet Baranyában: ezek a fuldokló halak az életükért küzdenek 

Mi történt a tóval?

A hőség, a vízben felgyülemlett szerves anyag, valamint az algásodás együtt olyan mértékű oxigénhiányt okozott, hogy a halállomány is veszélybe került. Ez a jelenség nemcsak az üdülőtulajdonosoknak, strandolóknak és  természetbarátoknak fájó, hanem komoly ökológiai vészjelzés is.

Nem ez az első figyelmeztetés

Idén nyáron a baranyai természetes vizek közül csupán az Orfűi Kistó és a Pécsi-tó kapta meg a strandolásra alkalmas minősítést. Az Abaligeti-tó, a Dombay-tó, sőt még a Duna és a Dráva is tiltólistára került. Aki mégis megmártózott bennük, komoly egészségügyi kockázatot vállalt.

Mit lehet tenni?

Az egyik lehetséges beavatkozás az oxigénpótlás, a víz átmozgatása vagy többlet friss víz bevezetése lenne – kérdés azonban, hogy erre lesz-e forrás és gyors intézkedés. Illetve az időjárás segítségére lesz-e a tónak és az azt tápláló patak több friss vizet juttat be, a fuldokló halak pedig "levegőhöz" jutnak. 

Vészhelyzet Baranyában: nem először

A Dombay-tó most arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás és az elégtelen vízgazdálkodás együtt milyen gyorsan mehet tönkre egy tó. Az extrém szárazság miatt már korábban is száradtak ki tavak

 

