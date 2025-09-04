A Tisza-adóval nagyot veszíthetnek a pécsiek!

A kiszivárgott dokumentumban az állt, hogy a párt valójában 22 és 33 százalékos kulcsok bevezetésére készül, vagyis a dolgozó magyar emberek zsebéből vennék ki a pénzt, s ezzel veszíthetnek a pécsiek is. Ez nem adópolitika, hanem megszorítás, amelynek árát a pedagógusok, az ápolók, a rendőrök és minden tisztességesen dolgozó család fizetné meg - hiszen akár ők is beleesettnek ezekbe a jövedelmi sávokba.

Veszíthetnek a pécsiek, Őri László meg is mutatta, hogy mennyit Fotó: MW

A Tisza Párt kommunikációja persze most is a régi recept szerint zajlik: tagadnak, ködösítenek. Arra sincs érdemi válasz Magyar Pétertől, hogy Tarr Zoltán pártalelnök miért fogalmazott úgy, hogy nem lehet mindenről beszélni mert abba bele belebuknak. Ugyanakkor a magyar társadalom gerincét adó közalkalmazottak lennének az első áldozatai ennek a sokak által csak Tisza-adónak nevezett megszorításoknak.

Veszíthetnek a pécsiek, kiszámolták mennyit

Dr. Őri László, a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke világosan fogalmazott: