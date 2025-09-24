Így segítettek több száz baranyai rászoruló családot idén is

Idén is meghirdette a Zöldellő kertek elnevezésű segélyprogramot a Katolikus Karitász országos központja - a humanitárius szervezet Pécsi Egyházmegyei csoportjainak önkéntesei idén tavasszal 237 családhoz juttattak el vetőmagcsomagokat, melyek folyamatosan friss háztáji zöldséget biztosítottak a rászorulóknak.

A vetőmag adomány hatalmas segítséget jelent a rászoruló családoknak - a Zöldellő kertek segélyprogram sikere töretlen. Forrás: MW

A vetőmag adománynak hála zöldség kerülhet a rászorulók asztalára is egész évben

A Zöldellő kertek program lényege, hogy vetőmagot biztosítanak olyan családoknak, akik rendelkeznek kis konyhakerttel, és vállalják, hogy tavasztól őszig megfelelő módon művelik azt.

A Zöldellő kertek a Karitász egyik legeredményesebb karitatív kezdeményezése. A programban részt vevő családok megtapasztalhatják, hogy nemcsak kertművelésről, hanem az öngondoskodásról, a remény és a közösség erejéről is szól a program. A Pécsi Egyházmegyében működő Karitász-csoportok munkatársainak visszajelzése szerint az öngondoskodás mértékét jól mutatja, hogy a termés jelentős része került tartósításra befőzés és fagyasztás útján - részletezte a tapasztalatokat a Pécsi Egyházmegye.

A tervek szerint a jövőben még nagyobb hangsúlyt helyeznek majd a program végrehajtása során a talajtakarásra, árnyékolásra, a csapadékvíz gyűjtésére, illetve a takarékos öntözéstechnikák alkalmazására, a nagy hőség és szárazság ugyanis egyre nagyobb kihívást jelent a vetőmag-adományban részesülő családok számára. Prognosztizálható, hogy az elkövetkező években a program működtetését az éghajlatváltozás hatásai egyre negatívabban fogják befolyásolni.