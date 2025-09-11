Sokat vezetsz autót? Komolyan egészségügyi kockázata lehet!

Vannak, akik számára az autóban töltött idő nyugalmas, akár meditációhoz hasonló élmény — koncentrált vezetés közben minden más háttérbe szorul. Ugyanakkor, a munkába járás, valamint a napi teendők miatt egyre kevesebbet tudjuk nélkülözni a járművünket, különösen igaz ez a kamionsofőrök és a taxisok esetében. A folyamatos vezetési kényszer és a városi forgalom együttesen jelentős testi-lelki terhet róhat ránk.

A fáradt állapotban történő vezetés a közlekedési balesetek melegágya.

Forrás: MW

A vezetéstechnikai tréning is segíthet annak, aki sokat vezet

Kevesen tudják, de a sok vezetés egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Például a hosszas ülés közben a vér nehezebben áramlik vissza a lábakból a szív felé. Ez visszeres panaszokhoz, ödémához, sőt akár trombózishoz is vezethet, ráadásul a medence keringésének lelassulása gyengítheti az immunrendszert. A derék és a nyak fokozott terhelése gyakori hátfájáshoz, hosszabb távon tartási gondokhoz is vezethet, hiszen a mély hát- és hasizmok nem dolgoznak eléggé.