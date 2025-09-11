3 órája
Sokat vezetsz autót? Komolyan egészségügyi kockázata lehet!
Hasznos tippekkel jelentkezünk a fáradtság ellen. Nem is sejtenénk, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár a vezetés.
Több egészségügyi kockázata is van annak, ha sokat ülünk a volán mögött.
Vannak, akik számára az autóban töltött idő nyugalmas, akár meditációhoz hasonló élmény — koncentrált vezetés közben minden más háttérbe szorul. Ugyanakkor, a munkába járás, valamint a napi teendők miatt egyre kevesebbet tudjuk nélkülözni a járművünket, különösen igaz ez a kamionsofőrök és a taxisok esetében. A folyamatos vezetési kényszer és a városi forgalom együttesen jelentős testi-lelki terhet róhat ránk.
A vezetéstechnikai tréning is segíthet annak, aki sokat vezet
Kevesen tudják, de a sok vezetés egészségügyi kockázatokat hordoz magában. Például a hosszas ülés közben a vér nehezebben áramlik vissza a lábakból a szív felé. Ez visszeres panaszokhoz, ödémához, sőt akár trombózishoz is vezethet, ráadásul a medence keringésének lelassulása gyengítheti az immunrendszert. A derék és a nyak fokozott terhelése gyakori hátfájáshoz, hosszabb távon tartási gondokhoz is vezethet, hiszen a mély hát- és hasizmok nem dolgoznak eléggé.
Hosszútávú egészségügyi kockázatok
A mozgásszegény életmód számos betegség rizikóját növeli: legyen szó magas vérnyomásról, cukorbetegségről, elhízásról vagy szívpanaszokról. Az állandó bezártság, monotónia és stressz pedig lelki problémákat is korbácsolhat — szorongást, depresszív tüneteket is kiválthat. A sűrűségtől és időkorlátoktól sokszor gyógyszertár vagy vécé sem könnyen elérhető, ezért sokan inkább kevesebb folyadékot fogyasztanak, ami terheli a veséket. Emellett akár krónikus prosztatagyulladás is kialakulhat, amit a tompa alhasi fájdalom és vizelési zavarok jeleznek — többen mégsem fordulnak orvoshoz időben.
A mikro-pihenők ereje
Még a legmozgalmasabb munkanap is megszakítható: ajánlott 1,5–2 óránként legalább 15–20 perc szünetet beiktatni. Ez idő alatt nem csupán ügyeket lehet intézni vagy vécét felkeresni, hanem az autóból kiszállva nyújtózkodni, sétálni is érdemes — már pár perc mozgás nagyban támogatja a vérkeringést és oldja a feszültséget. Ebben jól jöhet, ha előzetesen városszerte ismerünk olyan pihenőhelyeket, ahol gyorsan intézhetők a személyes igények is — így nem kell várnunk a következő fuvarig vagy alkalmunkig.
Ha fáradtság, irritáció vagy szétszórtság jelentkezik — legyen ez mentális vagy fizikai — a szervezet egyértelmű üzenetet küld: ideje megállni. A szabadidő hasznosabbá tétele érdekében hetente 3–5 alkalommal ajánlott valamilyen könnyed, de rendszeres mozgás — legyen szó sétáról, futásról vagy akár úszásról.
Sajnos sokaknak nincs választása, egy hosszú éjszakai műszak után, vagy éppen külföldre ingázás miatt több órát kell fáradtan vezetniük, ez pedig a közlekedési balesetek egyik melegágya. Igyekeztünk tehát a kávé, energiaital kombináción túl is összegyűjteni tippeket azok számára, akik sokat ülnek az autóban, ehhez pedig Katona Ágnes szakoktatót hívtuk segítségül.
A fáradtság ellen nem sok mindent tehetünk
- A szakembernél többet kevesen ülnek autóba, így érdeklődtünk, vajon neki vannak-e bevett praktikái az éjszakai, fáradt vezetésre.
Régen sokat jártam Pestre és korán indultam, későn jöttem, és akkor voltam úgy, hogy el tudtam volna aludni menet közben. Én azt vettem észre, hogy egyedül, ami igazán segít, az az adrenalin. Ha megijedek valamitől, majdnem bajt csináltam, vagy kiszalad valaki, vagy majdnem nekem jönnek. Nyilván ilyet nem provokálunk, de az ilyen helyzetektől feltudunk ébredni. Azt szoktuk tanítani, hogyha nagyon fáradt, akkor álljon félre, aludjon egy kicsit, de hát ugye ez személyenként változik, mert ha valaki elalszik, az alhat akár órákig is. Tehát aki tud 10-20 percet aludni, annak jó. Aki nem tud, annak nem jó. Nekem személy szerint a hideg italok jönnek be, tehát energiaital az rendben van, de jéghideg legyen, mert ha nem jéghideg, akkor semmit nem ér. Azt hallottam még, hogy az izotóniás italok, amik tele van ásványi anyaggal, vitaminnal, azok is segíthetnek. Az is segíthet, ha az ember aktívan tartja az agyát valamivel, például egy számára érdekes podcasttel, aminek a témájára szívesen odafigyel.